Pigliacelli: “Ringrazio Massolo, in B anche grazie a lui. Virtus Verona di livello”

Le dichiarazioni del portiere del Palermo FC, Mirko Pigliacelli in sede di conferenza stampa, direttamente dal ritiro di Ronzone

Parola a Mirko Pigliacelli . L'estremo difensore del Palermo - in sede di conferenza stampa dal ritiro di Ronzone - dopo il suo prolungamento contrattuale con la società targata City Football Group - ha parlato dell'addio di Massolo e della prossima amichevole che vedrà i rosanero impegnati contro la Virtus Verona . Di seguito, le sue parole:

"Siamo qua da quasi due settimane, stiamo lavorando bene. Sono arrivati dei nuovi compagni che si sono subito integrati. Procede tutto bene. Ringrazio Massolo perché penso sia stato un ragazzo eccezionale durante tutto l'anno. E' stato uno dei ragazzi che ha permesso al Palermo di approdare in Serie B. Oltre a essere stato un collega, è un mio grande amico. Avrò lo stesso atteggiamento con Desplanches, mi metto a disposizione di tutti i compagni di squadra. In questo periodo ci sono molte cose su cui stiamo lavorando giornalmente. L'amichevole con la Virtus Verona è di livello, cercheremo di mettere in campo quanto ci ha chiesto il mister"