Pigliacelli, parla l’agente: “Palermo costruito per tornare in A, Mirko una garanzia”

Le dichiarazioni rilasciate dal noto operatore di mercato: "Palermo a livello di piazza, tifoseria, storia e proprietà rappresenta tanto".

Mediagol ⚽️

"Vicenda scommesse? Un’altra pagina che non fa bene al nostro movimento e che dà un’immagine che non è di questo mondo fatto di passione ed entusiasmo. È un episodio che dobbiamo cancellare in fretta e questi ragazzi vanno aiutati a superare il problema della ludopatia". Così Danilo Caravello, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dal noto operatore di mercato che fra gli altri cura gli interessi di Mirko Pigliacelli: dal caso scommesse, che vede al momento coinvolti Nicolò Fagioli e Sandro Tonali, alle prestazioni offerte fin qui dal portiere del Palermo con la maglia rosanero. Ma non solo...

SCOMMESSE E MERCATO -"Se questa vicenda influirà sul mercato? Sicuramente tutte quelle squadre che avranno calciatori coinvolti dovranno inevitabilmente tornare sul mercato. La Juve si sta già muovendo per intervenire per sostituire sia Fagioli che Pogba. Il Newcastle invece aspetterà Tonali perché lo ha pagato tanto, ma qualcosa dovrà pur fare", le sue parole.

NAPOLI -"Si poteva intuire che una stagione post vittoria potesse avere qualche problema in più a livello di gestione e cambiamenti. Vincere e consolidarsi non è mai facile. Il Napoli è partito con troppi equivoci e interrogativi. Comunque sembra in ripresa, la sosta può essersi rivelata importante".

PALERMO -"Palermo a livello di piazza, tifoseria, storia e proprietà rappresenta tanto. Si sapeva che fosse un progetto a crescere. Quest’anno la squadra è stata costruita in maniera importante affinché possa stare nelle prime tre o quattro posizioni. Questo Palermo è costruito per tornare nel campionato che gli appartiene e per crescere ancora. Sono contento che Mirko sia un protagonista di questa squadra, è uno dei portieri meno battuti grazie anche al reparto difensivo. È un portiere di grandi doti e da sempre ha mostrato una grande personalità, oggi ha raggiunto la giusta maturità ed è un punto di riferimento fondamentale. Una garanzia".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.