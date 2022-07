Pigliacelli: “Palermo squadra irrinunciabile, ho scelto i rosa in cinque minuti”

Ritorno in Italia dopo quattro anni, Mirko Pigliacelli è pronto a battagliare il posto da titolare nelle gerarchie di Silvio Baldini. Arrivato in città pochi giorni fa, l'ex portiere di Trapani e Pescara si è unito ai compagni in ritiro al "Tenente Onorato", in vista della prima gara ufficiale della stagione contro la Reggiana. Oggi invece, Pigliacelli si presenta in conferenza ai tifosi rosanero, di seguito le sue dichiarazioni: