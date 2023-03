Pigliacelli: “Palermo non è per tutti. City Group regala esperienze importanti”

L'intervista concessa dall'estremo difensore del Palermo

Parola a Mirko Pigliacelli. L'estremo difensore del Palermo ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne del noto quotidiano "Corriere dello Sport". Tra le tante tematiche affrontate, il portiere rosanero si è soffermato sul ritiro di Girona e ha analizzato alcuni aspetti del gioco di Corini da un punto di vista tattico. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“La forza di questo Palermo è la solidità mentale di rimanere in partita qualsiasi cosa succeda. Qui è bellissimo giocare perché città e club sanno come farci sentire calciatori con la C maiuscola; e aggiungo un aspetto importante, Palermo non è per tutti, soprattutto nel ruolo di portiere”.

Pigliacelli si è poi espresso da un punto di vista squisitamente tattico: “Con Corini si lavora tantissimo sulla fase di possesso, le nostre giocate sono studiate e varie, io cerco di darla dove vedo uno spazio libero. Un portiere deve saper far tutto perché il calcio di adesso lo richiede. Una cosa non cambierà mai e non va dimenticata: il compito più importante per noi è parare”.

E sul ritiro a Girona:“In quello di Manchester c’era un ambiente da Champions League ma anche qui il club spagnolo ha fatto tutto per metterci a nostro agio. Siamo felici di far parte della galassia City Group che regala esperienze importanti a tutti noi”.

Chiosa di Pigliacelli sui calci di rigore: “Mi è sempre piaciuto calciarli ma non mi sono mai permesso di propormi, in gruppo ci sono già grandissimi specialisti. Altra cosa è se mi fosse stato chiesto, in quel caso non mi sarei tirato indietro“.