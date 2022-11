Pigliacelli: “Palermo adrenalina incredibile. Le parate col Modena e quell’errore…”

“Ho obbligato Segre a venire con me a pescare per farmi compagnia. La pesca è la mia più grande passione. Quando ho un momento libero mi piace trascorrerlo in questo modo e godermi questo posto incredibile”. Lo ha raccontato Mirko Pigliacelli , intervistato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Diversi i temi trattati dal portiere del Palermo , tra i protagonisti della vittoria conquistata dagli uomini di Eugenio Corini contro il Modena : dalla prestazione offerta fra le mura dello Stadio “Alberto Braglia”, al suo ritorno in Italia dopo l’esperienza dell’ Universitatea Craiova . Ma non solo...

“Con la mia famiglia ci troviamo così bene qui che da luglio non siamo più tornati a casa. A volte mia moglie va ancora in spiaggia insieme a mio figlio di pochi mesi. Palermo ti dà un’adrenalina incredibile. Le mie parate contro il Modena? Quella su Oukhadda con la mano di richiamo è stata una bella parata, ma la più difficile - anche se agli occhi non sembra - è stata quella sul tiro di Tremolada che sono riuscito a bloccare. È stata una partita incredibile, i tre punti sono fondamentali. Non so se è stata la migliore partita della mia carriera, mi piace pensare che questa debba ancora arrivare”, le sue parole.

“L’errore contro il Sudtirol? Non avevo mai fatto errori del genere, ma sono parte di questo sport: non ho mai visto portieri che non sbagliano. Ho analizzato l’episodio, penso che la cosa più importante sia stata mantenere la concentrazione, tapparsi le orecchie e continuare ad allenarsi, dando il meglio in ogni situazione. Quel momento è stato difficile, ma fare il portiere non è per tutti. Dagli errori si cresce e si impara, ho superato il momento tranquillamente perché, dopo tante partite, so come gestire i momenti. Giocare in una piazza come Palermo non è per tutti. Quando ci sono state le critiche dopo quell’episodio, sentivo che era un momento importante. Solo con carattere, voglia di far bene e dimostrare quanto valgo sono riuscito ad andare avanti. Se non l’avessi fatto, sarei caduto in un vortice”.