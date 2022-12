Pigliacelli: “Le critiche e l’errore col Sudtirol, vi dico tutto”. E su Corini…

"Critiche ricevute nella prima parte della stagione? Le critiche fanno parte del nostro mestiere. Poi se sono critiche a priori non lo so. Io continuo a fare quello che so fare meglio. Errore con il Sudtirol? E' una domanda che viene fatta spesso, penso che sia già passato tanto tempo. Le persone possono sbagliare, ancora stiamo parlando di un errore avvenuto tanto tempo fa. Ho accettato l'errore perché fa parte del mio modo di giocare. L'unica cosa da fare è lavorare, non ho ancora trovato un giocatore nel calcio che non abbia mai sbagliato. Il tifoso ha l'opportunità di applaudire o di fischiare, lo si accetta e si continua a lavorare. Corini? Il mister non lo scopro io, è stato qui parecchi anni da calciatore. Il mister dà una carica importante anche prima della partita, le interviste poi le fa a suo modo. A noi interessa come ci fa arrivare alla partita e come ci gestisce nel corso dei novanta minuti. Corini ha il suo modo di caricarci".