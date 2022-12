Pigliacelli: “Grande amicizia con Segre e Bettella. Arancine? Oggi a pranzo…”

Se c'è, oltre a quella di Brunori, un'impronta indelebile sui punti raccolti dal Palermo, è sicuramente del portiere Mirko Pigliacelli. Sicurezza, estro ed affidabilità sono ormai parole d'ordine per l'ex Trapani, divenuto protagonista soprattutto nel mese di novembre blindando la porta rosanero in più occasioni. Dopo un inizio con qualche sbavatura, Pigliacelli ha trovato la perfetta quadra con la difesa, come dimostra anche lo score dei gol subiti, solo 5 nelle ultime sei gare. L'estremo difensore è intervenuto ai microfoni di "Casa Palermo" - sulle frequenze di "Radio Time". Di seguito le sue dichiarazioni: