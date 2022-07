Pigliacelli: “Dobbiamo riportare il Palermo in A. Già in sintonia con Baldini”

Dopo la partenza di Alberto Pelagotti, il Palermo ha acquistato un nuovo portiere: Mirko Pigliacelli , intervenuto in mattinata in conferenza stampa. Ottima esperienza in Serie B, avendo vestito le maglie di Trapani e Pro Vercelli tra le altre, oltre che al Craiova in Romania con la quale ha esordito anche nelle competizioni europee. Il classe 1993 sarà con ogni probabilità la prima scelta del mister Silvio Baldini per la difesa dei pali dei rosanero, anche se non è da sottovalutare la concorrenza di Alberto Massolo . Di seguito le dichiarazioni di Pigliacelli che si è presentato alla stampa locale:

"Palermo non è un vertice o un punto d'arrivo, così come il Palermo non può accontentarsi della Serie B. Dobbiamo riportare i rosanero nella massima serie, per me questo è un punto di partenza. Io ed il club siamo scelti a vicenda, c'è stata una grande voglia da parte di entrambe le parti. L'anno scorso ho seguito il campionato, è una piazza che mi ha sempre affascinato. So come gioca Baldini e mi sento benissimo in questo contesto. Tanti grandi portieri sono passati da Palermo, io faccio la mia strada senza sentirmi vicino a nessuno. Baldini? Penso che sia un grande allenatore che ha ottenuto grandi risultati. Ho avuto modo di conoscerlo e siamo già in sintonia. Penso che Baldini sia una persona diretta che dice quello che pensa. Ai giocatori ha chiesto di dare tutto per la maglia che portiamo. Non è da tutti giocare a Palermo".