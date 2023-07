Pigliacelli: “Desplanches ha grandi prospettive. Altri club su di me? Rispondo così”

"C'è stato l'interessamento di qualche club, nessuno mi ha fatto vacillare. Palermo come città merita la Serie A, sta a noi dare il massimo. Abbiamo tutte le condizioni per lottare per andare in Serie A. Desplanches? Ho visto le partite con la Nazionale. Non è il mio ruolo vedere caratteristiche, è un ragazzo che ha grandi prospettive ed è in un grandissimo club. Nespola è un ragazzo giovanissimo e farà parlare di sé. Sono innamorato folle di Palermo, conquistare la Serie A con questa maglia sarebbe più di una ciliegina sulla torta. Cominciare con una grande come il Bari ci carica molto. Lucioni e Ceccaroni sono due difensori di grande esperienza, posso dire che quest'anno tutti i ragazzi che fanno parte di questa rosa avranno le loro opportunità e avranno il loro momento per dimostrare le nostre abilità. Dal primo giorno in cui sono arrivato mi sono messo a disposizione, mi piace lavorare. Do il massimo in campo, il resto viene da sé. C'è sempre da migliorare, penso di avere tanti altri anni di carriera e ho tanto da migliorare"