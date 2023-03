Pigliacelli: “Chiunque arrivi al Barbera troverà il pubblico come giocatore in più”

L'intervista concessa dall'estremo difensore del Palermo

Mediagol ⚽️️

Parola a Mirko Pigliacelli. L'estremo difensore del Palermo ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne del noto quotidiano "Corriere dello Sport". Tra le tante tematiche affrontate, il portiere rosanero si è soffermato sulla papera in occasione del gol di Odogwu del Sudtirol e sulla volata playoff in Serie B. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

FORZA DEL GRUPPO- "Non c’è un solo protagonista in questa squadra, lavoriamo tutti sodo per raggiungere gli obiettivi. I gol si fanno e si prendono, la differenza la fa creare un gruppo coeso. Si è visto quando abbiamo recuperato partite iniziate male, come a Perugia, a Cittadella e ora col Modena. Per capovolgere situazioni difficili, è decisiva l’unione in campo. Si può correggere l’approccio ai match? E’ capitato anche per le qualità degli avversari, ma la forza di questo Palermo è la solidità mentale di rimanere in partita qualsiasi cosa succeda".

GAFFE GOL ODOGWU- "Gli errori si vedono anche ai Mondiali o in Champions League, continuare a parlarne mi sembra eccessivo. Però è bello aver sentito da subito l’affetto delle persone che mi riconoscono il massimo impegno".

RAPPORTO CON MASSOLO- "Io in campo in tutte e 32 le partite? Cerco di non mollare mai, sono sempre a disposizione poi le scelte le fa l’allenatore. Ma voglio spendere una parola per Samuele Massolo: il rapporto con lui è eccezionale, lavoriamo benissimo assieme, gli faccio i miei complimenti".

SANA FOLLIA NEL CALCIO- "Per come la vedo io, dobbiamo creare divertimento a chi vede la partita. Provare grandi giocate, penso alla rovesciata di Brunori a Cittadella o alla prodezza di Verre col Frosinone. Aspettare e sperare che non ci facciano gol non è il calcio che mi piace".

VOLATA PLAYOFF- "In B sono tutte difficilissime, ma la classifica offre stimoli diversi. Per noi cambia poco, chiunque arrivi al Barbera troverà un giocatore in più, il nostro pubblico. Soffriamo le rivali che si chiudono? Non deve essere una scusa. Una grande squadra sa come venire a capo dei problemi".