Pigliacelli: “Bilancio positivo, in linea con gli obiettivi. Presenza City Group…”

Mirko Pigliacelli , portiere del Palermo , ha rilasciato alcuni dichiarazioni ai canali ufficiali del club di Viale del Fante direttamente dal ritiro in quel di Roma al Centro Sportivo "Giulio Onesti". Così si è espresso l'ex estremo difensore del Trapani e della Pro Vercelli tra le altre, sulla via del primo impegno del 2023 al "Renato Curi" di Perugia e con un pensiero rivolto all'anno passato, glorioso per la storia del club rosanero.

"Siamo qua a Roma da due giorni e stiamo lavorando forte seguendo le indicazioni del mister. Sicuramente è un momento importante perché abbiamo ripreso dopo la sosta. Abbiamo la testa alla gara di Perugia perché dobbiamo subito ripartire alla grande. Il bilancio di questa prima porzione di campionato? Penso che sia in linea con quello che dovevamo fare. Ci sono stati momenti difficili ma siamo stati compatti ed uniti, portando poi i risultati che servivano. C'è stato un momento di assestamento ma grazie al valore del gruppo siamo momentaneamente arrivati dove volevamo. A livello personale, invece, sono arrivato in una grandissima società, con un grande mister ed un grande staff. Si lavora ogni giorno in maniera costante. Il ruolo del portiere è un lavoro a parte ma mi trovo veramente bene lavorando insieme a Samuele Massolo e Giovanni Grotta. In città mi trovo davvero da Dio con la mia famiglia e speriamo in 2023 ancor più bello".