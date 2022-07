Pigliacelli: “Accoglienza da brividi, gruppo incredibile. Massolo? La concorrenza…”

"L'esperienza a Trapani è stata importante, ho avuto la fortuna di trovarmi bene ovunque. La Sicilia non la conosco benissimo, Trapani sì. C'è poco da dire sulla Sicilia, ci venivo in vacanza con i miei genitori. Come sono stato accolto? Da brividi, io sono qui da una settimana e mi sembra di essere qui da un anno. I ragazzi sono tutti disponibili, ho sentito sempre parlare del gruppo del Palermo ma quello che ho trovato qui è una roba incredibile. Sono qui da una settimana e tutto questo è stato eccezionale. Devis Mangia? Ci ho parlato, l'ho avuto sia nell'Under 21 che un anno a Craiova. Abbiamo parlato e mi ha raccontato qualcosa di Palermo. Mi ha detto che in poco tempo mi innamorerò della piazza e della città. Mi ha detto di andare sereno. Massolo? Concorrenza fino ad un certo punto, io do il massimo e poi sarà il mister a scegliere chi giocherà. L'importante per noi è il risultato finale, se ci sarà da fare il magazziniere per raggiungere l'obiettivo lo farò".