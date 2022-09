Pierozzi: “Tifosi grande spinta. Convocazione U21? In questa piazza non è utopia”

Giornata di presentazione in casa Palermo dove, questa mattina, il neo acquisto rosanero Edoardo Pierozzi ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti a cinque giornate dall'inizio del campionato. Il calciatore, arrivato in prestito dalla Fiorentina nella sessione appena conclusa di mercato, non ha nascosto obiettivi e ambizioni presenti e future.

"Se dovessi esprimere un desiderio sarebbe quello di poter esultare nel Barbera pieno. Il pubblico è stata una spinta incredibile. Ad Alessandria era un ambiente più ristretto, poter giocare in uno stadio come questo che avevo visto solo in tv è una spinta e una gratificazione incredibile. Obiettivo? Giocare più partite possibili davanti a questo pubblico. Se io dovessi ricordare un giocatore del Palermo mi viene in mente Barzagli che è di Firenze e ha fatto i suoi primi anni a Palermo. Ho giocato qualche partita in Nazionale, un obiettivo della mia stagione è quello di riuscire ad ottenere una convocazione in Under 21.In una piazza del genere la convocazione non è utopia".