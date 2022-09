Pierozzi: “Ritorno alla Fiorentina? Nulla di vero. Voglio guadagnare posto sul campo”

"Io leggo poco i giornali, quando sono arrivato qua so che era un periodo di transizione. Io sono sempre stato concentrato, esordire è stata una gioia immensa e ho pensato tutto il tempo a guadagnarmi il posto sul campo. La società ha dimostrato fiducia in me e sono concentrato su quest'anno a Palermo. Voci di mercato su un ritorno alla Fiorentina infondate. La società non mi ha detto nulla, sono bastate le prime parole dal mio arrivo qui. Loro hanno sempre dimostrato di credere in me, altrimenti non sarei mai venuto qua a Palermo. Gli unici consigli che mi hanno dato riguardano le dinamiche di campo. Derby con mio fratello? Grande gioia, era la prima volta che ci affrontavamo da avversari dopo aver condiviso tutto nella nostra carriera. Aver condiviso un match di B in due piazze così grandi è stata una grande gioia"