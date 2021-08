Picerno, Palo: “Sono contento della prestazione. Palermo altra categoria”

Le parole del tecnico dei lucani dopo la sconfitta coi rosanero

Il Palermo comincia con una vittoria la stagione 2021/2022. Una partita senza storia che ha visto i rosanero comandare dall'inizio alla fine, imponendo la propria superiorità e girando a vuoto soltanto in occasione del gol del Picerno. Il tecnico dei lucani, Antonio Palo, ha parlato ai microfoni del club al termine del match sottolineando come non fosse facile giocare contro una squadra attrezzata come il Palermo, ma è comunque soddisfatto per la prestazione dei suoi.