Picerno-Palermo, sfida tra “cattive”: per i lucani sei rossi, i rosa a quota cinque

Il Picerno ha sorpassato il Palermo, che non prende cartellini rossi da tre giornate, in questa curiosa classifica

Mediagol (nc) ⚽️

"Se le premesse sono quelle delle prime 15 giornate, c’è da tenersi pronti". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulla gara tra Picerno e Palermo. Una sfida, quella in programma domenica pomeriggio allo Stadio Comunale "Donato Curcio", che vedrà protagoniste le due "cattivissime" del Girone C di Serie C. Ovvero le squadre che fin qui hanno ottenuto più espulsioni di tutte, con i lucani che hanno di recente sorpassato i rosanero.

Undici espulsi in due: sei per il Picerno, cinque per il Palermo, con Francesco De Rose e compagni che nel corso delle ultime giornate non hanno preso cartellini rossi. "Una prova di maturità, quella dei rosanero, che coincide con la striscia di successi consecutivi e con il cambio tattico che ha regalato più equilibrio alla squadra", si legge.

L’ultimo cartellino rosso risale al match contro l'Avellino, andato in scena al "Renzo Barbera"; Masimiliano Doda il destinatario. E se il Palermo non prende "rossi" da tre partite, il Picerno nelle ultime tre giornate non ha mai terminato la gara in undici uomini: Vivacqua espulso nel derby col Potenza, Albertazzi con la Virtus Francavilla e D'Angelo contro l'Avellino.