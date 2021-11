Picerno-Palermo, sfida inedita tra le due squadre: l’unico precedente in Coppa Italia

Il Palermo di mister Giacomo Filippi si proietta alla sfida di campionato in casa del Picerno in programma domenica 28 novembre alle 14.30

Il Palermo si proietta alla sfida esterna in casa del Picerno, i rosanero vogliono continuare a macinare punti dopo aver ottenuto ben cinque vittorie e un pari nelle ultime sei uscite. Gli uomini guidati da mister Giacomo Filippi saranno ospiti della compagine lucana contro cui non si sono mai scontrati, quantomeno lontano dalle mura amiche e soprattutto in campionato. Le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia di C ma al Renzo Barbera, in quell'occasione a prevalere furono proprio i Rosa con il punteggio di 4-1. Sfida inedita dunque tra le due compagini che non si sono mai scontrate in Basilicata, come già accaduto in questo campionato contro il Monterosi. In quell'occasione non andò proprio benissimo con il Palermo in vantaggio con Matteo Brunori, poi ripreso dai padroni di casa nella ripresa.