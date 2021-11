Picerno-Palermo 1-0: rosa sterili ed al piccolo trotto, Reginaldo li punisce

Un Palermo sterile e con poche idee chiude in svantaggio il primo tempo: Reginaldo firma il gol del Picerno

Palermo a caccia del poker di successi consecutivi per restare in scia della capolista Bari, vittoriosa nell'anticipo del sabato contro il Latina. Filippi conferma modulo ed interpreti per provare a centrare l'obiettivo: compagine rosanero in campo con il 3-5-2 e nessuna novità nell'undici titolare rispetto alla convincente vittoria interna contro la Paganese .

Il Palermo gestisce pallino del gioco e supremazia territoriale nei primi venti minuti, approcciando la sfida con autorevolezza e personalità. Tuttavia, possesso palla e proprietà di palleggio non si traducono in elevato indice di pericolosità. La formazione siciliana pare gestire tempi ed inerzia della gara, ma non riesce a mettere i suoi attaccanti in condizione di battere a rete. Quando Odjer cerca la battuta dal limite non trova lo specchio della porta, quindi è Fella, al minuto ventuno, a prodursi in una spettacolare rovesciata volante che trova pronto Viscovo. Picerno che bada a pressare forte, raddoppiare le marcature e mantenere la giusta densità in fase di non possesso, la squadra di Colucci prova a ripartire sollecitamente in verticale, nell'auspicio di prendere d'infilata un Palermo talvolta lungo e disarticolato. Lucani che riescono perfettamente nell'intento al minuto ventiquattro: Dettori lancia con un campanile la corsa di Reginaldo,Perrotta si fa bucare da fisico ed esperienza dell'attaccante brasiliano, il diagonale dell'ex Parma batte Pelagotti. Palermo un po' in bambola e colpito duro, nel morale e nel punteggio, dall'acuto dei padroni di casa.