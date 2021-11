Picerno, Greco: “Data storica, Palermo società più importante del campionato”

Le parole del dg del Picerno, Vincenzo Greco, a margine del successo maturato in casa contro il Palermo

Archiviato il tris di successi consecutivi, il Palermo perde 1-0 sul campo del Picerno e vede allontanarsi il Bari capolista: adesso distante ben 7 lunghezze. Un ko pesante per i rosanero, superati dal Monopoli, e scivolati al terzo posto in classifica. A decidere il gol nel primo tempo di Reginaldo. Un risultato analizzato al triplice fischio dal dg del Picerno, Vincenzo Greco, intervenuto in conferenza stampa.