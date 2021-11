Picerno, Colucci: “Palermo forte, ma lo siamo anche noi. Giocheremo nostre carte”

Le parole del tecnico del Picerno, Leonardo Colucci, alla vigilia della sfida contro il Palermo di Filippi

Domenica 28 novembre lo stadio "Curcio" ospiterà la sfida valida per la 16^ giornata del Girone C di Serie C, tra Palermo e Picerno. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico della compagine rossoblù, Leonardo Colucci , intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

"L’Avellino l’abbiamo archiviata e siamo andati ad analizzare le cose positive e negative e abbiamo iniziato a preparare la prossima partita. Il Palermo è una squadra forte, ma lo siamo anche noi e quindi mi auguro che sarà una bella partita. Quando si dice la partita si prepara da sola, io non la penso così. Io ad un giocatore dico che in partite contro squadre non blasonate la motivazione deve essere intrinseca, non deve aspettare che venga da fuori la motivazione, ma da dentro di sé. Giocatori Palermo? Una squadra in salute, organizzata che viene da una striscia positiva, noi dobbiamo avere come sempre massimo rispetto dell’avversario ma giocarci le nostre carte. Bisogna fare attenzione. Dal punto di vista fisico stiamo bene, a parte qualche acciacco che cercheremo di recuperare. La speranza nostra è di regalare una vittoria ai nostri tifosi, visto che il successo manca da un po’ al Curcio. Ci teniamo molto a vincere e dedicare la vittoria ai tifosi".