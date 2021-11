Picerno, Colucci: “Palermo forte, abbiamo dato il massimo. Playoff? Non ci penso”

Le parole del tecnico del Picerno, Leonardo Colucci, a margine del successo maturato contro il Palermo

Archiviato il tris di successi consecutivi, il Palermo perde 1-0 sul campo del Picerno e vede allontanarsi il Bari capolista: adesso distante ben 7 lunghezze. Un ko pesante per i rosanero, superati dal Monopoli, e scivolati al terzo posto in classifica. A decidere il gol nel primo tempo di Reginaldo. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine lucana, Leonardo Colucci , intervento in conferenza stampa.

"Ringrazio i ragazzi, ho chiesto loro di dare il massimo, perché chi fa questa professione deve sempre avere una motivazione intrinseca. Sono contento della prestazione, ma come sempre dobbiamo pensiamo alla prossima. Guardiamo la classifica, non dico bugie, ma non pensiamo ai playoff perchè ancora deve passare tanta acqua sotto i ponti. Il Palermo è una squadra forte e quando c’è da soffrire dobbiamo essere bravi a farlo. Siamo stati bravi a chiudere le traiettorie e ripartire. Dobbiamo essere sempre presenti anche nelle difficoltà e riuscire ad essere equilibrati, anche se gli avversari sono più forti hanno orecchie, naso e occhi come noi e quindi ce la giochiamo".