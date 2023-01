Perugia-Palermo: l’ombra di Baldini e la sfida di Castagnini. Incroci rosa al Curi…

Perugia-Palermo, match speciale per Silvio Baldini e Renzo Castagnini

⚽️

di Anthony Massaro

A pochi giorni dalla ripresa del campionato di Serie BKT, il Palermo si appresta ad affrontare allo stadio Renato Curi il Perugia di Fabrizio Castori e dell'ex direttore sportivo rosanero, Renzo Castagnini. Sfida in programma il prossimo 14 gennaio alle ore 14.00, a cui gli uomini di Eugenio Corini dovranno prestare massima attenzione per implementare la striscia di risultati utili consecutivi ottenuta prima della sosta, con ben due vittorie e tre pareggi.

Il match tra il club di proprietà del City Football Group ed il Grifo, riporta le lancette del tempo diversi mesi addietro, associa percorsi e traccia scenari dal sapore suggestivo.

Buon lavoro del dirigente toscano nel suo triennio in seno al club rosanero. Eccellente strategia e buona gestione in termini di idee e risorse, in relazione a contingenze avverse e budget risicato. In tandem con Baldini e la squadra, Castagnini ha costruito un'impresa sportiva focale per il valore tecnico ed il peso specifico in chiave futura per la storia del club palermitano. Strepitoso il lavoro svolto dal tecnico di Massa. Un capolavoro unico ed indimenticabile. Sul piano tattico, motivazionale e psicologico. Entrambi eroi, a loro modo. Iconici e degni di una sana gratitudine ed una meritata riconoscenza l'opera professionale prestata. Competenza, impegno, competenza e indole da sognatori che non guasta mai, o forse, a volte sì...

Perché il sogno culminato con la promozione in B, si auspicava di alimentarlo e renderlo ancora più bello, magari protraendo il viaggio con destinazione Serie A, Tuttavia, alcune incomprensioni e divergenze concettuali tra il management della nuova proprietà ed il binomio tecnico-dirigenziale in carica hanno portato alle dimissioni del tecnico Silvio Baldini e del direttore sportivo Renzo Castagnini. Un epilogo probabilmente già scritto e prevedibile, in ragione di tutte le criticità presentate.

Oggi insediatosi nel ruolo di direttore sportivo del Perugia, Castagnini si sta prodigando nell'intento di riequilibrare e potenziare una rosa attualmente collocata al diciottesimo posto in graduatoria. Età media eccessivamente alta, che non sembra schiudere ad oggi grande prospettiva a medio-lungo termine, suggerendo ragionevolmente una graduale rivisitazione dell'organico in sede di calciomercato. Segnali confortanti da parte di Luperini e compagni nelle ultime settimane: reazione importante sotto il profilo agonistico e mentale, due vittorie consecutive pesanti, contro Venezia e Benevento, prima della sosta del torneo cadetto.

Perugia- Palermo è certamente la partita di Silvio Baldini, fresco e speciale doppio ex delle due squadre. Tecnico toscano cultore di una concezione romantica, rurale e di pancia del calcio, fatta di alchimie emotive e spirituali ancor prima che di valori tecnico-tattici. Filosofia che ha magicamente attecchito nella mente e nell'anima del gruppo rosanero nella scorsa stagione. Simbiosi totale che ha spinto il Palermo edizione 2021-2022 ben oltre i propri limiti strutturali, conquistando di slancio una promozione in Serie B che resterà un unicum, per modalità, partecipazione e trasporto emotivo. Tentativo di emulazione del percorso subito naufragato in terra umbra. Coach di Massa fautore di una gestione tanto coinvolgente e affascinante quanto bizzarra, selvaggia ed imprevedibile, al punto di lasciare l'incarico sulla panchina del Perugia dopo sole tre gare, in assenza di vibrazioni, unità di intenti ed empatia con lo spogliatoio biancorosso.