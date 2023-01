Perugia-Palermo, esodo rosanero al Renato Curi: il dato aggiornato del settore ospiti

Archiviato il turno di Serie B contro il Brescia, terminato 1-1, il Palermo di Eugenio Corini si appresta ad affrontare il match esterno di Perugia contro la formazione di Fabrizio Castori. Al "Renato Curi" la compagine rosanero sfiderà la formazione umbra, sabato 14 gennaio alle ore 14:00, nella gara valida per la ventesima giornata del torneo cadetto. Per Brunori e compagni altro scontro diretto con in palio tre punti importanti in chiave salvezza. Gli uomini del mister ex Salernitana occupano il diciottesimo posto con 19 punti, solo cinque in meno dei rosanero.