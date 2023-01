Perugia-Palermo, Brunori insegue la doppia cifra: al “Curi” caccia al trono del gol

Quasi tutto pronto per Perugia-Palermo, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. La sfida in programma allo Stadio "Renato Curi" alle 14:00, sarà un viatico importantissimo per la compagine rosanero guidata da Eugenio Corini. Nel match d'andata il Palermo si impose per 2-0, grazie alle reti messe a segno da Matteo Brunori e Salvatore Elia.

Nonostante gli impegni con la propria nazionale ai Mondiali di Qatar 2022, Cheddira è subito tornato al gol con la maglia del Bari, riprendendosi la vetta della classifica marcatori, che nel frattempo ha visto scalare posizioni di settimana in settimana da Matteo Brunori. Il capitano del Palermo ha fin qui reso al meglio lontano dal "Renzo Barbera". Unica tappa delle ultime cinque gare esterne nella quale il bomber italo-brasiliano non ha messo la sua firma è stata quella del "Rigamonti" contro il Brescia. Nelle quattro precedenti trasferte della formazione rosanero guidata da Eugenio Corini, Brunori ha timbrato invece il cartellino, con i gol messi a segno contro Modena, Cosenza, Benevento e SPAL. Per l'attaccante ex Juventus è anche arrivata la gioia della sua prima convocazione con l'Italia del ct Roberto Mancini, seppur per uno stage a Coverciano. La sfida di Perugia diventa quindi un viatico importante per Matteo Brunori, che vuole proseguire la caccia alla vetta della classifica marcatori e raggiungere la doppia cifra in questo campionato di Serie B.