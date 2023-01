Perugia-Palermo, biglietti in vendita: prezzi e info per il settore ospiti

Da mercoledì 11 gennaio è possibile acquistare, in modalità online presso ricevitorie abilitate Ticketone e in biglietteria, i tagliandi per assistere alla gara Perugia-Palermo, in programma sabato 14 gennaio, alle ore 14, allo stadio...

Da mercoledì 11 gennaio è possibile acquistare, in modalità online presso ricevitorie abilitate Ticketone e in biglietteria, i tagliandi per assistere alla gara Perugia-Palermo, in programma sabato 14 gennaio, alle ore 14, allo stadio "Renato Curi".

"Scusandoci per il disagio arrecato e per venire incontro alle esigenze dei nostri tifosi informiamo quanto segue: tutti gli abbonati al settore "Tribuna Est/Gradinata" potranno usufruire del settore Tribuna Laterale Ovest coperta o in alternativa il settore Curva Nord e dovranno presentarsi SOLO IN BIGLIETTERIA (NO RICEVITORIE) muniti di abbonamento dove gli verrà assegnato il nuovo posto; il prezzo del biglietto della singola partita per il settore Tribuna Ovest passerà da 30 a 23 euro (+ 1 euro di commissione Ticktone), il ridotto (Donne/ Under 14/ Over 65/ disabili 75%) sarà di 18 euro (+ 1 euro di commissione Ticketone)", ha scritto il club umbro attraverso il proprio sito di riferimento.

ORARIO BIGLIETTERIA:

mercoledì 11 gennaio dalle ore 16 alle 19;

giovedì 12 e venerdì 13 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19;

sabato 14 gennaio (giorno gara) dalle 10 alle 13 (l’orario di chiusura è tassativo, oltre questo orario è possibile recarsi presso rivendite autorizzate o online da casa)

SETTORE OSPITI (CURVA SUD): la vendita per questo settore terminerà venerdì 13 gennaio ore 19. Il costo del biglietto è di 15 euro. Si sconsiglia l’acquisto in tutti gli altri settori dello stadio.