Perugia-Palermo 3-3, Saric dà segni di vita: le pagelle dei quotidiani

Tre a tre: è questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio "Renato Curi". Sesto risultato utile di fila in campionato per la squadra di Eugenio Corini che, grazie ad un gol in extremis di Matteo Brunori, non ha interrotto la propria striscia, trovando il secondo pareggio esterno consecutivo dopo il match di Brescia.