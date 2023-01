Perugia-Palermo 3-3: inizio incubo rosa, graffio Brunori all’89’. Pari Castori-Corini

Brunori in extremis salva i rosanero dalla prima sconfitta del 2023

Mediagol ⚽️️

di Nicolò Cilluffo

Altalena di emozioni al Renato Curi dove Perugia e Palermo si dividono equamente la prima pagnotta del 2023. Sesto risultato utile in campionato per la squadra di Corini che, grazie ad un gol in extremis di Matteo Brunori, non interrompe la propria striscia e trova il secondo pareggio esterno consecutivo dopo il match di Brescia.

Solito 3-5-2 elastico per gli ospiti, modulo talvolta declinabile in un 4-4-2 anomalo o in un tipico 4-3-3 in funzione dell'intercambiabilità degli uomini di Corini. Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Marconi trio di centrali difensivi, Sala e Valente esterni alti, Gomes in cabina di regia con Segre e Saric intermedi in zona nevralgica, Di Mariano a supporto di Brunori in avanti.

Primo tempo complessivamente da incubo per il Palermo che subisce l'uno-due ravvicinato del Perugia su due svarioni di Nedelcearu e Gomes. Al 2' minuto da situazione di rimessa laterale l'ex difensore del Crotone perde l'equilibrio e lascia indisturbato Di Serio che batte Pigliacelli dopo la prima risposta di quest'ultimo. Completamente imbambolata tutta la retroguardia siciliana in occasione del vantaggio della squadra di casa che incanala la sfida nel proprio binario sin dalle prime battute. Cinque minuti più tardi Gomes scivola in area di rigore e destabilizza Lisi che cade giù. Il direttore di gara assegna calcio di rigore e Casasola batte l'estremo difensore del Palermo dagli undici metri. Il Perugia continua a dare la sensazione di poter essere pericoloso ogni qual volta riesce a superare la metà campo ospite. I rosanero provano a reagire con un paio di cross di Valente che sorprendono la retroguardia avversaria. Pigliacelli provvidenziale in almeno due circostanze su Olivieri. Palermo che accorcia le distanze al minuto 23': Valente pennella da calcio piazzato e Marconi stacca più in alto di tutti battendo Gori. Nel miglior momento di forma dei rosanero nel primo tempo Olivieri batte Pigliacelli dopo una combinazione con Di Serio. Termina tre a uno la prima frazione di gioco tra Perugia e Palermo.

Castori inserisce Pay per l'ammonito Lisi all'inizio dei secondi quarantacinque minuti di gioco. Corini striglia i suoi nello spogliatoio e il secondo tempo si apre con lo straripante strappo di Saric e il gol di Valente che batte Gori dopo una deviazione. Tre a due e partita riaperta con il Palermo che ha a disposizione tutta la seconda frazione di gioco per agguantare il pari. Al 53' Bartolomei testa i riflessi di Pigliacelli con una gran botta da fuori area sulla quale si fa trovare ancora una volta pronto l'ex portiere del Trapani. Castori prova a prendere le misure sostituendo un ispirato Di Serio per Di Carmine. Quindi Corini getta nella mischia Soleri e Broh in luogo di Di Mariano e Segre con quest'ultimo che non ha di certo brillato contro la sua ex squadra.

I ritmi forsennati del primo tempo lasciano spazio all'equilibrio della ripresa con i due allenatori che compiono le proprie mosse per portare a casa i rispettivi obiettivi. Poche occasioni da rete collezionate da entrambe le squadre con il cronometro sempre più nemico di Brunori e compagni. Al 78' Vido prende il posto di Saric per un Palermo formato offensivo e pochi minuti più tardi Corini sceglie Bettella e Damiani per Marconi e Gomes. Nel mezzo i due cambi di Castori volti a contenere i rosa negli ultimi dieci minuti di partita: Iannoni e Matos per Santoro e Olivieri.

Il calcio non smette mai di sorprenderci e proprio quando sembravano scemate le speranze, Matteo Brunori gira in porta di prima intenzione dopo il passaggio illuminante di Valente. Decimo gol in venti partite per il bomber ex Juventus che fissa il punteggio sul tre a tre al termine di una partita infinita.