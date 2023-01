Perugia-Palermo 3-1: inizio rosa horror, la riapre Marconi e doccia fredda Olivieri

Tre a uno al termine della prima frazione di gioco tra Perugia e Palermo

Mediagol ⚽️️

di Nicolò Cilluffo

Perugia e Palermo si affrontano nel match valido per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Partita speciale per Renzo Castagnini - attuale direttore sportivo del Perugia - e Gregorio Luperini - centrocampista alla corte di Castori - che hanno scritto fulgide pagine della storia recente del club di viale del Fante.

Solito 3-5-2 elastico per gli ospiti, modulo talvolta declinabile in un 4-4-2 anomalo o in un tipico 4-3-3 in funzione dell'intercambiabilità degli uomini di Corini. Pigliacelli tra i pali, Mateju, Nedelcearu e Marconi trio di centrali difensivi, Sala e Valente esterni alti, Gomes in cabina di regia con Segre e Saric intermedi in zona nevralgica, Di Mariano a supporto di Brunori in avanti.

Inizio da incubo per il Palermo che sembra aver lasciato la testa negli spogliatoi del Renato Curi. Al 2' minuto il Perugia coglie impreparata la banda di Corini da situazione di rimessa laterale con Nedelcearu che perde l'equilibrio e lascia indisturbato Di Serio che batte Pigliacelli dopo la prima risposta di quest'ultimo. Completamente imbambolata la difesa siciliana in occasione del vantaggio della squadra di casa che incanala la sfida nel proprio binario sin dalle prime battute. Cinque minuti più tardi Gomes scivola in area di rigore e destabilizza Lisi che cade giù. Il direttore di gara assegna calcio di rigore e Casasola batte l'estremo difensore del Palermo dagli undici metri. Il Perugia continua a dare la sensazione di poter essere pericoloso ogni qual volta riesce a superare la metà campo ospite. I rosanero provano a reagire con un paio di cross di Valente che sorprendono la retroguardia avversaria. Pigliacelli provvidenziale in almeno due circostanze su Olivieri. Palermo che accorcia le distanze al minuto 23': Valente pennella da calcio piazzato e Marconi stacca più in alto di tutti battendo Gori. Brunori e compagni provano a prendere le giuste distanze ma nel miglior momento di forma dei rosa arriva la doccia fredda servita da Olivieri che dopo una combinazione con Di Serio batte Pigliacelli con un bel destro dal limite dell'area. Sul finale di primo tempo il grande ex Luperini prova a sorprendere Pigliacelli con un tiro da fuori area, risponde presente il portiere ex Trapani. Nel Perugia ammoniti Di Serio, Lisi e Santoro; nessun cartellino per gli uomini di Corini.

Pacchetto arretrato rosanero spesso sfilacciato e non in grado di contenere le avance della squadra di Castori che ha fin qui ben interpretato la partita. Squadre a riposo sul parziale di tre a uno per il Perugia, con Corini che non può certamente essere soddisfatto dell'inizio del 2023 rosanero.