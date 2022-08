Perugia, la probabile formazione verso il Palermo: diverse opzioni per Castori

La probabile formazione del Perugia guidato da Fabrizio Castori

⚽️

Poco più di ventiquattro ore è sarà Palermo-Perugia, match d'esordio per entrambe le squadre in programma domani 13 agosto alle 20:45 in un "Renzo Barbera" che si preannuncia caldissimo.

Allenamento a porte chiuse per gli umbri nella giornata di oggi, il tecnico Castori ha però delineato già in settimana il probabile undici titolare che affronterà i rosanero. Come riportato dai quotidiani locali Il Corriere dell'Umbria, La Nazione e Il Messaggero, Perugia che scenderà in campo con un coperto 3-5-1-1.

Davanti al portiere Gori, pronta la linea a tre formata da Sgarbi, Curado e Dell'Orco, dalla panchina Angella e Vulikic. Sugli esterni a tutta fascia dovrebbero esserci Lisi e Thiago Casasola, possibile alternativa l'ex Sassuolo e Lecce spostato in corsia con l'inserimento di un centrale dalla panchina. In mezzo largo a Iannoni, Vulic e Kouan. Tandem d'attacco guidato da un super Melchiorri, dubbi per Castori sul suo partner: la scelta tra Di Serio e Olivieri verrà fatta dal tecnico di San Severino solo a ridosso del match.