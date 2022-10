Perugia, Baiocco: “Baldini cerca maggiore propositività. Di Carmine? Dico questo”

“I numeri dicono questo e certificano una situazione complicata. In questo momento non riesco a dare colpe esclusivamente a Di Carmine, per quanto riguarda l’aridità della fase offensiva. L’anno scorso si era trovato un equilibrio nel ripartire e attaccare lo spazio. Con l’arrivo di Baldini credo ci sarà una ricerca di maggiore propositività e questo cambio richiederà un po’. Per quanto riguarda la linea arretrata preferisco la difesa a quattro, anche se ritengo che le peculiarità degli interpreti possano permettere anche lo schieramento a tre”.