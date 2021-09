Perrotta: “Felice per l’esordio, gruppo coeso. Il Palermo può arrivare in alto”

Marco Perrotta è l'ultimo tassello del mosaico messo a disposizione del tecnico Giacomo Filippi, durante la sessione estiva di calciomercato. Di seguito le dichiarazioni rilasciate quest'oggi dal, difensore ex Avellino, Pescara e Bari

Classe '94 dallo spessore caratteriale e dalla notevole esperienza, l'ex Bari si propone per arricchire il comparto difensivo a disposizione del mister siciliano e insidiare la titolarità di Ivan Marconi (unico difensore centrale mancino in seno al team rosa), un ballottaggio che può diventare staffetta e che garantirebbe a Filippi la possibilità di variare compatibilmente alle condizioni psicofisiche di entrambi e alle caratteristiche tattiche degli avversari di turno. Nel corso della conferenza stampa in programma quest'oggi allo Stadio "Renzo Barbera", l'ex centrale di difesa di Avellino e Pescara si presenta ai suoi nuovi tifosi, dopo l'esordio in maglia rosanero nel corso del derby ACR Messina-Palermo (terminato 1-1), andato in scena sabato 4 settembre sul neutro del "Luigi Razza" di Vibo Valentia.

"Sensazioni? Fin da quanto sono arrivato i tifosi e tutto il gruppo mi hanno accolto bene, felice di aver giocato fin da subito perché non me lo aspettavo. Mi sono scrollato subito di dosso l'esordio, mi spiace per il pareggio ma sono contento di far parte di un gruppo compatto e coeso come questo. Ci sono tante squadra forti nel girone C di Serie C, questi campionati si decidono alla lunga con il Palermo che può ambire a posizioni importanti. Speriamo di poter arrivare più in alto possibile, siamo pronti a sacrificarci e a dare tutto".