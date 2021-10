Pergolizzi su Lucca: “Può ambire a un top club, ricordo quando lo feci esordire”

L'ex allenatore del Palermo nella stagione 2019/20 si è soffermato sull'exploit di Lorenzo Lucca

"I meriti vanno alla dirigenza rosanero. Io lo conoscevo dalla Primavera del Torino, ma la bravura è stata della società. Io sono stato un allenatore coraggioso a metterlo in campo in un campionato difficile, dove non potevamo permetterci neanche di pareggiare una partita. Mi sono preso il rischio, davanti a 20.000 persone, di farlo entrare insieme a Silipo al posto di giocatori che stavano facendo bene come Sforzini e Felici. E da subentrati fecero tutti e due gol. La società successivamente è riuscita a dare continuità al lavoro precedente e a valorizzarlo in Serie C. Ora i risultati sono evidenti. È un ragazzo che negli anni precedenti aveva sempre giocato poco. La sua difficoltà a Torino e Vicenza probabilmente era a livello mentale, un aspetto su cui ancora deve lavorare per arrivare in alto. Sotto il profilo tecnico e tattico non ha nulla da invidiare a nessuno. Con il tempo ha trovato una condizione migliore e, complice la fiducia della società e dell’allenatore, si è sbloccato. Adesso può ambire a palcoscenici importanti. È un giocatore diverso dagli altri. Un paragone può essere fatto con Scamacca, ma Lucca ha potenzialità tecniche migliori. È alto più di due metri, ma è veloce e fisico. Un unico elemento su cui deve migliorare è il colpo di testa. A fare la differenza è però l’aspetto caratteriale: non ha paura di niente. In Serie A, togliendo Scamacca, oggi manca un attaccante con queste caratteristiche. È per questo motivo che può ambire a squadre di prima fascia come Inter, Juventus e Milan".