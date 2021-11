Pelagotti: “Per la Serie B ci siamo, abbiamo una squadra forte. Tifosi? Il 12° uomo”

Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida dei rosanero contro il Potenza, in programma domenica alle 14:30 al Renzo Barbera, valida per la quattordicesima giornata di Serie C

"Brunori? È una bestia, nel senso calcistico del termine. Il gol di Andria è stato un gesto tecnico da altra categoria, specialmente in un momento difficile per noi. Siamo per fortuna riusciti a trovare la giocata nel singolo che ha svoltato la partita. Faccio un plauso a Matteo per questo. Tifosi? La loro presenza si è sentita, loro sono troppo importanti per noi. Al rientro delle 2500 persone abbiamo trovato già un appoggio d'altri tempi. Adesso che possiamo riempire lo stadio quasi del tutto è come giocare con un calciatore in più. Promozione? Abbiamo una squadra forte e competitiva, sta a noi fare del nostro meglio per raggiungere l'obiettivo. L'unico avversario del Palermo è il Palermo stesso. Dobbiamo avere paura solo di noi stessi, una frase fatta dai mille significati. Delle volte in un giocatore ci possono essere tanti fattori che condizionano una mancanza di prestazione. Quest'anno non è mai capitato se non con la Turris. Per evitare queste sconfitte bisogna avere la mentalità che stiamo dimostrando di possedere nelle ultime sfide, come ad Andria dove abbiamo vinto su un campo difficile e non perfetto per quanto riguarda il manto erboso"