Pelagotti: “Il Palermo paga il mercato fatto in ritardo. Futuro? Sto scalpitando…”

Le dichiarazioni dell'ex portiere del Palermo

Mediagol ⚽️️

Parola ad Alberto Pelagotti. L'ex portiere del Palermo è intervenuto ai microfoni di Tmw per analizzare diverse tematiche interessanti legate al mondo dell'attualità calcistica. In particolare, Pelagotti si è soffermato sulla Serie B e sulla sua ex squadra d'appartenenza. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"La Serie B ’ho fatta per diversi anni, è sempre stata tosta. Anche se in questi anni ha fatto grandi progressi, oggi sono tutti competivi. E il Benevento che ha speso tanto fa fatica, così come il Genoa o il Cagliari. Poi quando retrocedi rischi di sottovalutare l’avversario, c’è da faticare. Palermo? Lo seguo spesso. Quando l’ho visto abbiamo sempre vinto e dico abbiamo perché sono super tifoso del Palermo. Spero possa raggiungere traguardi importanti, faccio il tifo per i rosanero. Il Palermo paga il mercato fatto in ritardo e le dimissioni dell’allenatore dopo qualche giorno. Serve tempo, ma verrà fuori”

PORTIERI- "Turati del Frosinone, è uno di quei portieri che potrà ambire a palcoscenici più alti. E mi è piaciuto molto fin qui Caprile del Bari, pensavo giocasse Frattali e invece hanno trovato questo ragazzo che fa la differenza. E ovviamente in AVicario: per me è un portiere incredibile, ai livelli di Donnarumma. È fortissimo”.

FUTURO- "Sto scalpitando. Mi sto allenando tutti i giorni, fisicamente sto bene. E anche mentalmente. Sono pronto per tornare in qualsiasi piazza, ho avuto contatti in B e in C. Spero di trovare qualcosa di interessante il prima possibile”.