Pelagotti, applausi per Handanovic: la “stories” Instagram del portiere del Palermo

La dura vita dei numeri uno. la stories Instagram del numero uno del Palermo FC, Alberto Pelagotti, che riporta le parole del suo collega all'Inter, Samir Handanovic

Quello del portiere è senza dubbio uno dei ruoli più importanti ed impegnativi del calcio moderno, con i numeri uno sempre più al centro della manovra e dei dettami tecnici dei vari allenatori. La ripartenza del gioco dal basso, proprio dai piedi del portiere, spesso chiamato in causa nel fraseggio con i propri compagni della retroguardia, fa ormai parte dei dettami tattici di numerosi allenatori non solo di Serie A e Serie B ma anche in Serie C.