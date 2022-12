Pastore: “Ho bisogno di giocare. Tornare al Palermo? Per fortuna è in B…”

"Ho lasciato l’Elche, abbiamo deciso di non continuare insieme perché non giocavo con continuità e per loro non era una buona cosa tenermi senza giocare. Io voglio invece giocare in questi ultimi anni di carriera - ha proseguito Pastore, che non fa più parte dell'organico del club iberico per volontà del nuovo tecnico Machin -. Il Palermo per fortuna è salito in Serie B, sono felice per loro. A Palermo ho fatto due anni magnifici della mia carriera che non scorderò mai. Desidero sempre il meglio per la città, per i tifosi, perchè mi hanno sempre dimostrato tanto amore. Però per ora non ho pensato a nessuna squadra. Sono a Doha a seguire l'Argentina e penso solo a quello. Dal 19 Dicembre inizierò a muovermi vedendo che offerte riceverò".