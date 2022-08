Pasqualin: “Serie B? La mia sul Palermo. Pochi si ricordano di Sagramola-Castagnini”

SERIE B -"Sarebbe meglio definirla una A2. Sarà un campionato esaltante, vivace, di qualità. Le retrocesse sono di spessore. Mi incuriosisce il Palermo targato City Group, ispira simpatia: tutti hanno conosciuto e apprezzato l’entusiasmo della Favorita e la verve di Baldini. Ma Corini è l’usato sicuro, un’istituzione in città e si continua a guardare ai rosanero con grande simpatia anche per Brunori che dimostra che non bisogna arrendersi mai. Il direttore sportivo attuale, Rinaudo, conosce l’ambiente: pochi si ricordano di Sagramola e Castagnini che hanno fatto bene, questo dimostra che nel calcio oggi ci sei e domani no. Dopo l’esperienza alla Cremonese per Rinaudo una nuova avventura tra i grandi, Palermo non è una piazza qualsiasi ma una grande piazza e lui ha la possibilità di affermarsi nella sua città", ha concluso Pasqualin.