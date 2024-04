Parma, Pecchia: “Palermo ambiente stimolante, possono mettere in difficoltà chiunque”

Giornata di vigilia per il Parma che, nella giornata di domani, affronterà in trasferta il Palermo di Michele Mignani nell'anticipo della trentaquattresima giornata di Serie B. Un impegno presentato nella consueta conferenza pre gara dal tecnico dei crociati, Fabio Pecchia.

"Serve andare oltre quelli che sono i nostri limiti troveremo un ambiente di 30mila persone che spingeranno la propria squadra e serve una partita importante. Stanno tutti bene, anche dalla scorsa partita sono usciti tutti in buone condizioni. Abbiamo avuto una settimana diversa dalle precedenti, ma stanno tutti bene".

Sulla possibilità di schierare in attacco Colak-Charpentier: "Noi abbiamo punte con caratteristiche diverse. Bonny e Mihaila hanno caratterische differenti da Charpentier e Colak. E' una possibilità perché stanno bene entrambi, anche sotto l'aspetto psicologico. Sono vivi ed è un'opportunità anche dall'inizio".

Sul Palermo: "E' cambiato l'allenatore e la disposizione in campo, ma resta la rosa e la squadra con la qualità e la bontà di prima. Quello che pensavo ad inizio stagione continuo a pensarlo ora: una squadra forte, attrezzata per il vertice e l'ambiente è bello e stimolante. Sarà una partita bella da giocare, servirà voglia di scendere in campo".