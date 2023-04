Parma-Palermo: Soleri e Aurelio i migliori. Le pagelle dei quotidiani

Dopo la brillante vittoria prima della sosta contro il Modena, il Palermo cade in trasferta al "Tardini" contro il Parma nella trentunesima giornata di Serie B. Primo combattuto tempo terminato in pareggio. Al vantaggio ducale, firmato alla mezz'ora da Benedyczak, ha risposto Soleri per i rosanero. Nella ripresa, dopo una prima fase di equilibrio, la compagine di Pecchia trova il vantaggio nel finale con il nuovo entrato Coulibaly. Nel prossimo match, i rosanero torneranno al "Barbera" dove riceveranno il Cosenza.