Parma-Palermo, scambio di doni al “Tardini” tra i presidenti Mirri e Krause

Scambio di doni al "Tardini" prima del fischio d'inizio del match tra Parma e Palermo, valido per la trentunesima giornata di Serie B. Incontro e stretta di mano tra i due presidenti, Dario Mirri per i rosanero e Kyle Krause per i ducali. Il patron dei siciliani ha donato al suo omologo emiliano la maglia del capitano del Palermo, Matteo Brunori.