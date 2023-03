Parma-Palermo, rosanero mai vittoriosi al “Tardini”: dalla B al profumo d’Europa

Decima volta al "Tardini" per il Palermo negli ultimi vent'anni

Nella trentunesima giornata di Serie B, il Palermo di Eugenio Corini sarà ospite del Parma allo stadio "Ennio Tardini" per la decima volta negli ultimi vent'anni. Un solo precedente in cadetteria tra le due squadre, esclusa la gara d'andata, elemento che conferma il passato importante dei due club, a lungo impegnati all'inizio degli anni 2000 per la lotta alle posizioni che valevano l'accesso alle competizioni europee in Serie A.

Palermo mai vittorioso al "Tardini" nei dieci precedenti in Emilia-Romagna, tre pareggi e sette vittorie per i ducali. L'ultima - e unica - volta in Serie B il Parma ebbe la meglio per 3-2 grazie alla tripletta del bomber Emanuele Calaiò. Correva l'anno 2017/18, i destini di rosanero e gialloblu si incrociavano in direzioni opposte. Il Palermo iniziava a manifestare già i primi segni di cedimento societario, reduce dalla retrocessione dell'anno precedente, Parma che invece dopo il fallimento aveva quasi completato la scalata per il ritorno nel calcio che conta. E alla fine dei giochi i ducali riusciranno ad approdare in A, siciliani che invece verranno eliminati nell'amara doppia sfida di Frosinone ai playoff, ma questa è un'altra storia. Adesso è bene riavvolgere il nastro e partire dall'inizio.

Dal 2004/05 il nuovo Palermo targato Maurizio Zamparini inizia ad affacciarsi verso il calcio che conta, Parma che invece proviene da annate gloriose in cui vanta importanti vittorie e partecipazioni a livello europeo. Nel primo anno di Serie A, i rosanero sotto l'egida di Francesco Guidolin pareggiano con un pirotecnico 3-3 al "Tardini", doppiette per Brienza e Gilardino e reti di Toni e Morfeo, Palermo raggiunto solo al minuto 93 con l'ex Fiorentina. A fine stagione il Palermo, da neopromosso, raggiungerà il sesto posto e la qualificazione in Coppa UEFA. I due campionati successivi sono vere e proprie battaglie per confermare una formazione che rappresenta la principale sorpresa in quegli anni. Nuovo pareggio, stavolta per 1-1 nel 2005/06, reti di Terlizzi e Bresciano, così come l'anno successivo a reti bianche.

Con il passare degli anni la situazione inizia ad invertirsi. Il Palermo di Delio Rossi è in ascesa. Il quinto posto conquistato nel 2009/10 consegna la qualificazione nella nuova Europa League, quell'anno i rosanero superano i ducali 2-1 tra le mura amiche con le reti di Cavani e Simplicio, ma soccombono al "Tardini" di misura, gol di Zaccardo. Un'altra sconfitta arriva anche l'anno successivo, sempre sotto la guida del tecnico di Rimini, stavolta per 3-1. Campionato concluso all'ottavo posto e la finale di Coppa Italia, che regala ai rosanero la seconda qualificazione europea. Qui nuovamente i destini di Palermo e Parma si avvicinano sotto lo stesso segno: la retrocessione e le difficoltà societarie. La stagione 2012/13 si chiude nel fondo della classifica per il Palermo, che torna in Serie B dopo quasi dieci anni, i rosanero cadono in Emlia sotto i colpi di Belfodil e Amauri, inutile la rete dell'ex di turno Budan.

L'annata successiva i rosanero sono sul tetto della B, vittoria del campionato e promozione riconquistata. Per il Parma è incubo. I ducali vengono travolti dalla vicissitudini finanziarie con l'avvicendamento di Manenti alla presidenza, poi la radiazione. Si riparte dalla D. Lo stesso destino toccherà al Palermo solamente tre anni più tardi. E da qui si riparte dalla gara iniziale, unico precedente in Serie B. Sabato 5 novembre sarà ancora Palermo-Parma al "Renzo Barbera", come cinque anni fa.

I precedenti nella casa del Parma, come mero dato statistico, sorridono nettamente ai ducali. Questo il dato finale degli ultimi vent'anni. I dati però non servono a tracciare le partite, specie in un campionato imprevedibile e complicato come la Serie B dove, come la storia ci insegna, i sogni promozione possono svanire in un attimo.