Parma-Palermo, quote bookmakers: rosa sfavoriti al “Tardini”, X e segno 1…

Le quote dei bookmakers del match in programma sabato allo Stadio "Tardini"

E' tutto pronto per la sfida tra Parma e Palermo, valevole per la trentunesima giornata di Serie BKT 2022-2023, in programma sabato pomeriggio alle ore 14:00 allo Stadio "Ennio Tardini". Archiviata la sosta relativa agli impegni delle Nazionali, la squadra di Eugenio Corini vorrà dare continuità al successo conquistato lo scorso 17 marzo al "Renzo Barbera" contro il Modena per restare attaccato al treno playoff.

Di fronte la compagine allenata da Fabio Pecchia, che occupa attualmente il nono posto a quota quarantuno punti, -1 rispetto ai rosanero. Frutto di undici vittorie, otto pareggi e undici sconfitte. Trentacinque le reti segnate, trentatré i gol subiti. Inoltre, il Parma è reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta contro il Como per 2-0.

Scelte obbligate o quasi per Eugenio Corini, che non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà il match, infatti, i lungodegenti Salvatore Elia e Leo Stulac. Oltre a Ivan Marconi, Davide Bettella, Marco Sala e Jérémie Broh. Non sono partiti alla volta di Parma né Francesco Di Mariano (problema al ginocchio), né Ionut Nedelcearu a causa di uno stato febbrile. Restano da valutare le condizioni di Valerio Verre, che potrebbe raggiungere i compagni di squadra nelle prossime ore. Torna tra i convocati, invece, Renzo Orihuela, così come il capitano Matteo Brunori. Convocato anche Samuele Lo Coco (2004), attaccante della Primavera rosanero. Pecchia, invece, dovrà rinunciare per squalifica al solo Circati.

Intanto, la gara d'andata - andata in scena lo scorso 4 novembre allo Stadio "Barbera" - è terminata con una vittoria per 1-0 in favore dei rosanero grazie alla rete messa a segno da Ivan Marconi. Tuttavia, secondo i bookmakers, il Palermo non parte con il favore del pronostico. Il segno 1 è proposto 1.83 da Goldbet e Bet365. L'eventuale successo della compagine siciliana, invece, è quotato fra 4.40 e 4.50. Mentre l'X oscilla fra 3.50 e 3.55. Il segno Gol tra 1.90 e 1.95; No Gol 1.80.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 1.80 3.55 4.50 1.90 1.80 Planetwin365 1.82 3.50 4.43 1.90 1.80 Goldbet 1.83 3.50 4.40 1.90 1.80 Bet365 1.83 3.50 4.50 1.95 1.80