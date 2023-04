Parma-Palermo, Pigliacelli: “Obiettivo playoff, daremo il massimo fino alla fine”

"Sicuramente per noi i playoff sono un obiettivo concreto, ragioniamo di gara in gara cercando di dare il massimo da qui al termine della stagione". Così Mirko Pigliacelli, intervenuto ai microfoni di "Helbiz Live" poco prima del fischio d'inizio di Parma-Palermo, in scena allo Stadio "Ennio Tardini". "Statistiche? Non sono una persona che guarda le statistiche, neanche la squadra. Pensiamo ad allenarci durante la settimana ed a lavorare su noi stessi", ha proseguito il portiere del Palermo.