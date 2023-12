Parma-Palermo, il doppio ex Lanzafame: “Ecco che gara mi aspetto. I rosa da playoff”

Le dichiarazioni rilasciate in vista della sfida del "Tardini": "Penso che il Palermo abbia le carte in regola per poter andare ai playoff con un buon piazzamento".

Mediagol ⚽️

"La posta in palio della gara del Tardini sarà molto importante soprattutto per il Palermo, considerando le ultime partite". Così Davide Lanzafame, intervistato ai microfoni di "ParmaLive". L'ex attaccante di Parma e Palermo, che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2008-2009, ha detto la sua in vista della sfida in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Ennio Tardini". "Per la squadra siciliana sarà importante non perdere. Per quanto riguarda il Parma, invece, c'è il rammarico dell'esito della Coppa Italia, ma al contempo i crociati hanno la consapevolezza di essere una squadra forte, in grado di ben figurare anche durante una partita come quella disputata al Franchi", ha proseguito.

IL CONFRONTO -"Il Parma sta facendo un campionato importantissimo. Il Palermo, invece, è partito bene ma al momento sta avendo un calo. Penso che questa sia una cosa abbastanza ovvia in un campionato di B, in cui la continuità è l'aspetto fondamentale. Va anche tenuto in considerazione che il Parma ha una rosa ampia che permette a Pecchia di fare delle rotazioni. La rosa della squadra siciliana, invece, è un po' più corta, questo può incidere. Ad ogni modo penso che la squadra rosanero abbia tutte le carte in regola per poter andare ai playoff con un buon piazzamento".

PROMOZIONE -"Il Venezia è una candidata alla promozione diretta. Le squadre che seguono, pur essendo molto buone, hanno meno continuità. Penso che Parma e Venezia, se continuano così, possono andare in Serie A senza alcun problema. Come finirà la sfida Parma-Palermo? Mi auguro che ci sia una bella partita al Tardini, probabilmente penso che il match possa finire con un pareggio per 2-2. Al contempo auguro alle mie due ex squadre un prosieguo di campionato roseo. Mi auguro che Corini, allenatore che stimo molto, possa ritrovare un pochino di serenità e raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio anno", ha concluso Lanzafame.

