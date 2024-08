Parma-Palermo, i convocati di Dionisi: out Lucioni, c’è Appuah. Vasic…

Sono ventitré i calciatori rosanero convocati per la gara contro il Parma, in programma domani pomeriggio allo Stadio "Tardini".

Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico Alessio Dionisi per la sfida di Coppa Italia tra Parma e Palermo in programma domani pomeriggio alle 18.30 allo stadio "Ennio Tardini". Out Fabio Lucioni precauzionalmente tenuto a riposo nei giorni scorsi per un fastidio al bacino. Nella lista dei convocati figura, invece, il nuovo acquisto Appuah. Rimangono fuori per infortunio Segre e il terzo portiere Di Bartolo.