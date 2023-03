Parma-Palermo, da Zaccardo e Barone a Simplicio e Amauri: la formazione dei doppi ex

Tre campioni del mondo nell'ipotetico undici dei doppi ex di Parma e Palermo

A cura di Davide Raja

Nella trentunesima giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 1 aprile alle 14.00, Palermo e Parma si affronteranno allo stadio "Tardini".

Sono diversi i calciatori che hanno vestito le maglie di entrambi i club tra meteore, campioni e vere e proprie leggende delle squadre di riferimento. Dal totale dei “doppi ex” dagli anni 2000 in poi, proveremo a stilare un ipotetico undici titolare composto dagli ex rosanero e crociati, considerando il massimo periodo di forma di ciascuna carriera e l’impatto positivo dei calciatori presi in esame con almeno una delle due casacche.

PORTIERI

Partendo dall'estremo difensore, sono parecchie le opzioni a disposizione. Tra i profili storici nel ruolo, Guardalben, Berti e Sicignano, ci sentiamo di premiare quest'ultimo, recentemente nominato come miglior preparatore dei portieri della Serie A con il suo Empoli. Oltre duecento presenze in maglia rosanero per "Vicè" tra il 1999 ed il 2003 che hanno fatto breccia nel cuore dei tifosi palermitani. Il suo passaggio al Parma non è stato tra i più fortunati: solo una presenza per Sicignano con i ducali in Serie A mentre i rosanero scelsero Gianluca Berti, leader della storica promozione dei rosa nel 2004 ed anch'egli già citato doppio ex.

DIFENSORI

Ricco roster per la retroguardia, con una difesa a tre scelta per la nostra ipotetica formazione, adattando a centrali alcuni calciatori che avrebbero preferito giocare più "larghi". Il primo nome è quello di Mattia Cassani, pilastro del Palermo dal 2006 al 2011 con ben 188 presenze raccolte disputando anche l'Europa League, mentre con il Parma è retrocesso nel 2015. Come secondo centrale troviamo Cesare Bovo, compagno del già menzionato Cassani, il quale con i ducali ha trovato continuità a soli 21 anni in Serie A mandato in prestito dal Lecce. chiude il reparto Christian Zaccardo, campione del mondo che proprio con le maglie di Palermo e Parma ha raggiunto alti livelli prestazionali.

CENTROCAMPISTI

Reparto ancora più folto quello della mediana, ricordando i calciatori attualmente presenti in una delle squadre. Leo Stulac e Jeremie Broh sono passati dal club crociato prima di vestire la maglia rosanero: lo sloveno ha calcato i campi della Serie A con i ducali, retrocedendo tuttavia nella stagione 2018-2019. L'italo-ivoriano, oltre ad essere nato a Parma, proprio con gli emiliani ha esordito in Serie A nel 2015 nell'anno della retrocessione. Dopo Zaccardo, in questa formazione abbiamo incluso un altro campione del mondo come Simone Barone. Immancabile uno dei migliori centrocampisti dell'ultimo ventennio in rosanero, Antonio Nocerino. Chiudono il centrocampo due pilastri per entrambe le squadre, ovvero Fabio Simplicio e Mark Bresciano. Entrambi si sono fatti apprezzare nelle rispettive squadre in quanto a dinamismo, spirito di sacrificio e senso del gol.

ATTACCANTI

Spostandoci nel reparto più avanzato, l'ex per eccellenza di questo confronto è senz'altro Franco Vazquez. "El Mudo" è attualmente un calciatore del Parma e scenderà con ogni probabilità in campo al "Tardini" contro la sua ex squadra, con cui ha conquistato una promozione in Serie A nel 2014 (siglando anche il gol della matematica certezza a Novara su assist di Paulo Dybala). Con la Joya in maglia rosanero, Vazquez ha composto un tandem complementare e sinergico, regalando perle balistiche e giocate d'alta scuola anche nelle stagioni successive in massima serie. Le due punte scelte per chiudere l'ipotetica formazione sono Amauri ed Alberto Gilardino. L'italo-brasiliano è passato da Parma per ben tre volte nella propria carriera, la prima nel 2001, la seconda nel 2011 e la terza nel 2012, mentre con i rosanero è ricordato per un biennio ricco di reti e grandi giocate che hanno illuminato il "Barbera". Il campione del Mondo con la nazionale italiana ex Milan e Fiorentina ha trovato la sua consacrazione in Serie A proprio con i ducali, realizzando cinquantasei reti distribuite in oltre cento presenze. A Palermo, Gilardino è ricordato per essere stato uno dei trascinatori, insieme proprio al già citato Vazquez, della salvezza in Serie A nella stagione 2015-2016.

Riepilogando, ecco l'ipotetico undici titolare dei doppi ex di Palermo e Parma:

Modulo 3-4-1-2: Sicignano; Zaccardo, Bovo, Cassani; Nocerino, Simplicio, Barone, Bresciano; Vazquez; Amauri, Gilardino.

Questo il totale degli ex e doppi ex dagli anni 2000 ad oggi:

Portieri: Colombi, Alastra, Guardalben, Pigliacelli, Berti, Sicignano, Amelia

Difensori: Rispoli, Pezzella, Darmian, Prestia, Feddal, Cassani, Zaccardo, Modesto, M. Pisano, Dellafiore, Bovo

Centrocampisti: Brugman, Munari, Segre, Stulac, Nocerino, Broh, Acquah, Morrone, Parravicini, Ciaramitaro, Simplicio, Bresciano, Barone, E. Filippini, Donati, Diana

Attaccanti: Vazquez, Di Gaudio, Amauri, Lanzafame, Brunori, Budan, Gilardino