Parma, Ballotta: “Palermo solido in difesa, ok anche a Modena. Ai ducali manca…”

Il Palermo risorge sulla via Emilia. Due successi consecutivi contro Modena e Parma, per lasciarsi la crisi alle spalle, implementare morale ed autostima, lasciare i bassifondi della graduatoria del campionato di Serie B. Tre gol fatti e zero subiti in due gare, sei punti ed una sensazione di grande solidità difensiva quella fornita dagli uomini di Corini sul rettangolo verde. Sulla medesima lunghezza d'onda il pensiero dell'ex portiere di Lazio e Parma, tra le altre, Marco Ballotta, che ha analizzato la sfida tra la compagine ducale ed i rosanero nel corso di un'intervista concessa a Parmalive.

"Ho visto il Palermo anche a Modena e la squadra rosanero mi aveva fatto una buona impressione. Se il Palermo va in vantaggio, diventa difficile fargli gol perché in fase difensiva non rischia mai niente, i giocatori rimangono chiusi e non è facile aprire la difesa; per questo si va in difficoltà. Per il Parma al Barbera è andata in questo modo. Noto che la formazione guidata da Pecchia crea numerose azioni, ma poi fatica a finalizzare sotto porta. Ci sono in organico giocatori di tecnica invidiabile, però poi sono poco concreti. A mio avviso ci vuole un po’ più di cattiveria, è quello che forse manca in fase conclusiva. Manca quella voglia di fare gol a tutti i costi, che può essere magari una soluzione o una medicina, ma è una caratteristica che manca in alcuni giocatori, per questo fanno fatica a segnare”.