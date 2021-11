Parisi: “Grato a Palermo. Momento difficile per città di Catania e per club etneo”

E' stato presentato questa mattina lo spettacolo "Palermo-Catania, Pre-Derby del Cuore", show di solidarietà con ospiti d'eccezione

Presso la sala stampa dello Stadio "Renzo Barbera", questa mattina, è stato presentato lo spettacolo di beneficienza "Palermo-Catania, Pre-Derby del Cuore". Uno show aperto al pubblico che si terrà all'interno dell' impianto di viale del Fante, sabato 11 dicembre 2021, alla vigilia del match di campionato tra Catania e Palermo: gara valevole per la diciottesima di campionato del girone C di Serie C.

"Il post alluvione con La Vardera è stata la parte bella, davvero un'iniziativa carina che ha poi ha dato il la per quest'altra in programma l'11 dicembre. La zona di Augusta e nel ragusano ha lasciato il segno, un momento difficile sia per la città che per la nostra squadra che al momento sta giocando una partita fuori dal campo. Queste iniziative ci devono ricordare quando sia importante lo sport e che si devono abbattere determinate barriere,ringrazio il Palermo e l'amministrazione comunale ma in generale tutti i siciliani. Noi abbiamo immaginato una sorta di restyling di quell'area che ha subito il maltempo dei giorni scorsi e anche degli anni precedenti. Se riusciamo con le risorse vorremmo rimodernare anche la storica fontana risalente al 1500, i nostri operatori vedono in quella zona di Catania (il mercato) parte importante perché spesso ricca di turisti. Speriamo che in tanti si avvicineranno a questa iniziativa".