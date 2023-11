Papadopulo: “Palermo, hai tutto per raggiungere la Serie A. Pirlo e la Sampdoria…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico di Casale Marittimo: "A Palermo c’è una tifoseria attaccata alla propria squadra".

"Dovrebbe uscire una buona partita perché entrambe le squadre, soprattutto il Bologna, attraversano un bel momento". Lo ha detto Giuseppe Papadopulo, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Doppio ex di Bologna e Lazio, il tecnico originario di Casale Marittimo si è espresso in vista della gara in programma questa sera allo Stadio "Dall'Ara". Ma non solo; Papadopulo ha detto la sua anche sulla sfida Sampdoria-Palermo, in scena sabato pomeriggio a Marassi.

BOLOGNA-LAZIO - "Io arrivai a Bologna in un momento complicato? In quel momento il Torino sembrava poter avere la meglio per la salvezza. Ma attraverso buone prestazioni e risultati riuscimmo ad avere la meglio, così a farne le spese furono i granata a vantaggio nostro. Lazio? Dei bei momenti soprattutto per la gioventù. Ho iniziato la carriera in A proprio con la Lazio. Da allenatore ripenso al 2004, il primo anno dell’era Lotito: la squadra rischiava il fallimento ma il presidente riuscì a mantenere la squadra nella massima categoria fino a crescere negli anni. Se mi aspetto l’addio di Immobile? Mi sembra di rivedere una situazione al pari di altre che si sono verificate con campioni importanti. Probabilmente Immobile non accetta questa decadenza di immagine, ma tutti siamo destinati a ciò. Col tempo credo che si riesca a rendersi conto che a tutto c’è un inizio e una fine sotto il profilo delle prestazioni", le sue parole.

SERIE B -"Pensavo che la Samp, avendo investito e preso un nome in panchina anche se la sua strada da allenatore deve ancora iniziare, avesse tutto per imporsi. Il calcio insegna che a volte le previsioni non vengono rispettate. Dispiace perché la Samp in A ha rappresentato una squadra importante per anni. Pirlo si gioca la panchina contro il Palermo? A Palermo sono stato molto bene, c’è una tifoseria attaccata alla propria squadra. Credo che dopo l’anno scorso il Palermo abbia tutto per poter raggiungere la Serie A che gli compete di diritto", ha concluso.

