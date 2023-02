Panchina d’oro Serie C, la FIGC incorona Baldini come miglior allenatore 2021/22

Quest'anno la Panchina d'Oro per la Serie C è stata assegnata a Silvio Baldini per la stagione 2021/22 quando, il tecnico originario di Massa, ha traghettato i rosanero in Serie B con una splendida cavalcata ai playoff. 101 in totale i votanti, 21 dei quali hanno espresso la propria preferenza in favore dell'ex Perugia. "Amo stare in campagna, coi cani, coi pastori, mi trovo davanti a questa platea e sono in difficoltà. Io ho fatto solo gli ultimi 6 mesi, Javorcic ha fatto 90 punti e avrebbe meritato ma se la votazione è stata questa vi ringrazio...", ha commentato Baldini.